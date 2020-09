Termina la paz entre Angelina Jolie y Brad Pitt

Una nueva noticia sobre Angelina Jolie y Brad Pitt nos ha dejado el corazón helado y es que como ya sabemos, esto no tiene solución alguna. Cuando una pareja decide no seguir juntos y todo el mundo de su alrededor hace presión para que sigan caminando juntos, todo acaba mucho peor de lo que podría haber terminado. Esto es lo que les ha pasado a este matrimonio que un día nos hizo suspirar como ningún otro, la presión mediática, quizás, les ha hecho más daño que nada.

En esta ocasión, según informa Us Weekly, la expareja vuelve a tener problemas entre ellos y es que los dos actores han terminado la terapia familia de cara a que se celebre el juicio por la custodia de sus hijos. Una cita judicial que tendrá lugar en octubre y que sin duda, levanta mucho interés social ya que tanto Angelina como Brad son dos de los actores más demandados internacionalmente.

Parece ser que ambos no han alcanzado un acuerdo acerca del tiempo que deben quedarse con sus hijos y por eso se van a tener que enfrentar en un juicio y luchar por la custodia de sus hijos. Aunque, recordemos que Maddox es mayor de edad y debe tomar él mismo la decisión de estar o no con su padre, que ya sabemos que no tiene una buena relación con él desde hace tiempo.

El medio indica que Brad Pitt quiere la custodia compartida, pero Angelina parece que no le convencen los términos del acuerdo. La actriz solo aceptará un acuerdo si el hogar familiar no es el de Los Ángeles. Y es que parece ser que la intérprete de Maléfica tiene en mente mudarse para cambiar su residencia familiar.