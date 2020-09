Celia Villalobos: "Cuando entré en 'MasterChef Celebrity' me odiaban todos"

"Verdad, exigencia y sentido del humor" serán las claves de MasterChef Celebrity ?, resumió ayerMacarena Rey, CEO de Shine Iberia, en la rueda de prensa de presentación del programa, el cual aterrizará en La 1 de Televisión Española el próximo martes 15 deseptiembre.

Una edición que, demomento, ya tiene una protagonista indiscutible: Celia Villalobos.La exdiputada y exalcaldesa deMálaga, retirada desde hace meses de la vida política, asegura que en las cocinas de MasterChefhavivido "más tensión que en elCongreso de los diputados":"Esto ha sido brutal. Me odiaban todos. Decían cosas como: Una política, madre mía,la mentira....Espero haber podido colaborar aque eso no fuese así", aseveró Villalobos, quien manifestó tener una opinión muy contundente de la actual escena política: "Han sido más de 35 años en el Congreso de los Diputados, pero la política de ahora no me gusta. Ahorase dicen unas burradas los unos a los otros".

La malagueña aseguró que los políticos aún siguen estando de-masiado encorsetados: "No sé si tienen miedo a las críticas o al hecho de estar en un mundo completamente ajeno al suyo. Para mí ha sido importante. Dejé la política y la vida no se acabó. Hay otras muchas cosas como este programa. Yo les diría para convercerles que como te quitan la silla al estar tres meses fuera de la política que se viniese a participar", opinó.

Laexministra de Sanidad, en cambio, es una mujer de desafíos:"Me ha hecho mucha ilusión participar porque me gustan retos en la vida. Soy muy apasionada y tiro siempre para adelante. Me ha gustado estar con todos mis com-pañeros, que han sido un descubri-miento de personas.Los llevo en el corazón", resumió.

En la pre-sentación deMasterChef Cele-brity ?se proyectaron imágenes de avance; la escena más comentada fue, sin duda, la protagonizada por la exalcaldesa malagueña y Albert,el niño que enamoró a la audiencia en la edición junior del talent culinario: en una prueba, mientrasVillalobos pelaba un ave, Al-bert le dice que le "encanta la política"."¿A qué te quieres dedicar?",le preguntala exresponsable popular. "Quiero ser diputado. Para jugar al CandyCrush...", le responde el pequeño, en referencia a la muy comentada pilladaa Villalobos enfrascada en el popular juegocuando era vicepresidenta primera en la Cámara Baja y en pleno Debate sobre el Estado de la Na-ción.Acompañan a Celia Villalobos en las cocinas de MasterChef Celebrity ?el actor Jesús Castro, la soprano Ainhoa Arteta, el humorista Florentino Fernández, el periodistaGonzalo Miró, la actriz Raquel Meroño, el actor JuanJosé Ballesta, la polifacética actriz La Terremoto de Alcorcón, la actriz Melani Olivares, el estilista Josie,la presentadora Raquel Sánchez Silva, el actor Nicolá Coronado, con su tía Lucía Dominguín,la modelo Laura Sánchez y el cómico David Fernández.

El estreno de la edición será el 15 de septiembre, a partir de las 22 horas. Serán 12 episodios en total, que contarán con las intervenciones estelares de Boris Izaguirre, Anabel Alonso, BibianaFernández y Carlos Latre, entre otros personajes conocidos.