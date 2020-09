El serial de las Kardashian llega a su final tras 14 años

La familia Kardashian-Jenner ha decidido echar el cierre de su programa televisivo 'Keeping Up With the Kardashians' a comienzos de 2021, cuando se estrenen los últimos episodios.

"Después de 14 años,20 temporadas, cientos de episodios y varios 'spin-off', hemos decidido poner fin a este viaje tan especial", anunció la popular familia en un comunicado conjunto.

Agradecidos

"Estamos más que agradecidos a los telespectadores que nos han seguido durante todos estos años, en los buenos y malos momentos, en la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones e hijos que hemos tenido", aseguran.

Estrenado en el 2007, 'Keeping Up With the Kardashians' convirtió al clan Kardashian en estrellas internacionales, al ser las protagonistas de un programa que revolucionó el panorama televisivo y que se emitió por todo el mundo mostrando las intimidades y el día a día de esta tan peculiar familia estadounidense.

Además del éxito del programa, por cuyos últimos tres años la cadena "E!" pagó 84,7 millones de euros, el formato ha dado paso a una lucrativa saga de negocios bajo la marca de la familia como colecciones de moda, líneas de maquillaje, videojuegos y aplicaciones móviles, además de un rentable seguimiento de las andanzas de sus protagonistas en las redes y en los medios de comunicación.