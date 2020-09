La exprimera dama norteamericana Michelle Obama, consejera amorosa en el último de sus programas

// 'The Michelle Obama Podcast'

| Está claro que en sus casi tres décadas de matrimonio con Barack Obama, Michelle Obama ha aprendido sobre los entresijos de la vida marital. Por este motivo, la ex primera dama se convirtió en una improvisada consejera matrimonial en el último capítulo de su programa "The Michelle Obama Podcast". La abogada y escritora profundizó sobre sus propias crisis matrimoniales e incluso brindó una serie de consejos para superar los problemas de pareja.

Su primera recomendación fue no darse nunca por vencido. "Hubo momentos en los que quise tirar a Barack por la ventana. Y lo digo porque hay que saber que se viven momentos de sentimientos intensos. Pero eso no significa que haya que renunciar", confesó.

Michelle comparó la elección de pareja con "elegir a tu equipo de baloncesto". Y aseguró: "Tendríamos mejores matrimonios si nos viéramos como un equipo. Si quieres ganar, si quieres ser el número uno, quieres que todos los de tu equipo sean fuertes. "Quieres a Lebron [James] -dijo en alusión a la megaestrella del baloncesto de la NBA que juega en Los Ángeles Lakers- No quieres ningún eslabón débil, no quieres a alguien a quien puedas dominar", declaró la ex primera dama norteamericana metida a consejera amorosa.