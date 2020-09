"Dejo 'Cine de barrio' por honestidad"

Tras casi una década como madrina de "Cine de barrio", los sábados en las tardes de TVE-1, el pasado viernes se supo que la veterana actriz Concha Velasco dejaba el programa y surgían las especulaciones sobre los motivos. En declaraciones al diario "Abc", la actriz vasillosetana ha querido zanjar la cuestión: "Nadie me ha despedido. Ha sido por decisión propia. Este lunes mismo teníamos que preparar ya el primer programa de la nueva temporada, pero me puse en contacto con Toñi Prieto, Paco Quintanar y Rosa María Mateo y les comenté mi decisión de dejarlo".

Fue en 2011 cuando la actriz cogió el testigo del programa, que hasta ese momento había presentado Carmen Sevilla y anteriormente José Manuel Parada desde 1995 hasta 2003.

"En este programa me he sentido la persona más feliz de la tierra. Se han portado maravillosamente conmigo. Yo no soy dueña del programa y lo he dejado por honestidad. La temporada pasada estuve de gira con 'El funeral' recorriendo toda España, salvo los lunes y martes que acudía a Prado del Rey a grabar el programa. Ya no soy ninguna jovencita. Estoy a punto de cumplir 81 años (el próximo noviembre) y no puedo hacer 'Cine de barrio' y teatro como el año pasado. Quiero dedicarme de pleno en lo personal a mi familia y en lo profesional al teatro", explica.

Velasco tuvo que ausentarse durante unos meses en 2014 a causa del cáncer que superó y fue sustituida temporalmente por la presentadora Elena S. Sánchez.

Sobre su marcha, Velasco insiste en que no tiene "ninguna queja": "Han sido 11 años maravillosos y este es el momento justo de dejarlo. Los que de verdad me conocen saben que soy honesta, honrada y valiente. He tenido problemas con Hacienda y a diferencia de otros yo no me he ido de España, me he quedado aquí, he cambiado de casa y estoy en paz con todo el mundo".