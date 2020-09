| "Nunca me arrepentiré de formar parte de las Spice Girls. Las Spice Girls son para siempre, incluso si llega el día en el que no actuemos más siempre tendremos un lazo muy fuerte". Así lo declaró en una entrevista al programa 'Corazón' (RTVE) Mel C, una de las integrantes de la famosa banda británica. Aunque ha continuado con su carrera en solitario, Mel C sigue siendo la "Spice deportista", como era conocida entre sus fans, ya que mantiene el mismo look de entonces.