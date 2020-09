Isabel Pantoja: "Que busquen las ilegalidades en otro sitio"

Isabel Pantoja se mostró incrédula y escéptica cuando se le comentó que su hijo había sido acusado de tener un programa de descargas ilegales. Hecho que descubrió un fan durante uno de los directos que hace Kiko Rivera en Instagram y que el propio Dj no ha tardado en reconocer con el consiguiente enfado que le ha llevado a arremeter con sus seguidores.

Pero, madre coraje donde las haya, Isabel Pantoja no dudó en sacar las uñas por su pequeño del alma. "¡¿Mi hijo?! No entiendo nada de eso, pero mi hijo... ¡no!", comentó entre escandalizada y sorprendida la cantante a su llegada ayer a Jerez de la Frontera tras pasar 24 horas en Madrid para promocionar el programa en el que hace de jurado junto a Edurne y Carlos Jean, 'Idol Kids', presentado por Jesús Vázquez y emitido en Telecinco.

Además de defender a su hijo a capa y espada, la tonadillera quiso salir en defensa de sus colegas de profesión espetando una de sus lapidarias frases: "Que busquen las ilegalidades en otro sitio, que dejen a los cantantes ya que no podemos cantar tranquilos".

Y es que la situación que están viviendo los artistas en este 2020 se ha complicado mucho con la pandemia, pero Isabel lo toma con filosofía y cierta resignación y tiene claro que la veremos en un escenario. "¡Cuando se vaya este bicho! Que no es cantar, es que estemos con salud cariño. ¿Vale?". Sentencia que complementó con una sonora palmada para enfatizar su decisión.

Respecto a la boda de su hija, Isa, con Asraf, Isabel está esperando a que sean los propios novios quienes se lo comuniquen. "Es que yo no sé nada. Hasta que yo no lo sepa por mi hija (...) Ayer estuve con Asraf y tampoco me dijo nada", afirmó la artista.