Un escaparate donde mostrar y cobrar

Son cada vez más los famosos o aspirantes a serlo, los que están abriendo una cuenta en OnlyFans, la aplicación en la que la censura es desconocida, la red estrella del confinamiento con permiso, claro, de TitTok.

Frente a las conocidas prohibiciones que aplican con las imágenes de desnudos otras plataformas, como Twitter, Facebook y especialmente Instagram, OnlyFans nació para hacer que personas adultas, anónimas o no, suban fotos y vídeos de marcado contenido erótico y sexual y otra gente pague por verlo. Ahí está el negocio. También se presenta como "una herramienta muy útil para youtubers, entrenadores, modelos y otras figuras".

La aplicación surgió en el Reino Unido hace cuatro años, pero en España empezó a popularizarse durante la cuarentena por el coronavirus. En parte porque varias estrellas del cine para adultos, como la pornostar Apolonia Laprieda y el actor y productor porno Nacho Vidal están en en ella. OnlyFans dispone de 24 millones de cuentas registradas y 500.000 creadores de contenido en todo el mundo. Las críticas a la red social por promover la prostitución 2.0. también arrecian.

El funcionamiento es sencillo. Son los propios generadores de contenidos los que establecen la tarifa, desde un mínimo de cinco dólares (moneda con la que funciona OnlyFans) hasta un máximo de 50. La media está en 10 dólares (8,50 euros) y el 20% es para la red.

El paradigma del éxito es Bella Thorne, que creó su cuenta hace unas semanas y triunfó. La actriz, cantante, directora y exchica Disney norteamericana, de 22 años, ganó un millón de dólares (850.00 euros) durante sus primeras 24 horas en la red al colgar unas imágenes subidas de tono.

Bella Thorne ya se había adentrado en el mundo de la pornografía por otros cauces. El año pasado dirigió una película para la plataforma Pornhub titulada "Her and him". En esta ocasión, ella está delante y detrás de la cámara, es dueña absoluta del material que ofrece y convertida en la primera creadora de contenido de esta red social en conseguir una recaudación tan impresionante en tan poco tiempo. "Es la primera plataforma en la que puedo tener control absoluto sobre mi imagen. Sin censura, sin juicios y sin bullying on line por ser solo yo misma", explicaba la intérprete a la revista Paper.

Entre los famosos internacionales que están en OnlyFans figura la rapera Cardi B, la actriz estadounidense Amber Doig Thorne, la modelo Natasha Eklove, la cantante y actriz Pia Mia, la gimnasta norteamericana Erica Fontaine y el actor neozelandés Julian Shaw. También Aaron Carter, el que fuese una estrella infantil no parece tener muchos problemas en desnudarse y hacerse fotos a cambio de unos ingresos extra.

A nivel más doméstico son los habituales de los reality y de los programas del corazón los que han dado el paso de mostrarse ligeros de ropa en este escaparate. Lo reconocía la semana pasada en Sálvame Mari Cielo Pajares, hija del actor Andrés Pajares. "Cuando ocurrió el estado de alarma, todas mis fuente de ingresos se desvanecieron. Yo he tocado fondo muchas veces. Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá. Estoy acostumbrada a esos cambios. Pero esta vez mi madre estaba en una situación complicada y yo me daba contra las paredes porque no podía hacer otra cosa", explicó.

También Jacobo Ostos, el hijo del torero Jaime Ostos, que se promociona como el "DJ más sexy de España", está ahí. Lleva años formando parte del mundo del corazón, ha participado en varios programas de Telecinco y ahora también podemos verlo por una tarifa de unos 20 dólares mensuales. Como Ariadna Cross, exconcursante de Gran Hermano e hija del cantante Fortu de Obús. Tampoco esconde su anatomía Lola Ortiz, conocida por 'Mujeres y hombres y viceversa', al igual que la exconcursante de GH VIP Daniela Blume. Los también extronistas Steisy y Alberto Santana ofrecen contenidos íntimos. Como Andrea, concursante de 'La isla de las tentaciones', o incluso algunas de las exnovias adjudicadas a Kiko Rivera como Chabeli Navarro.