La Roca anuncia que ha superado el coronavirus

| El actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, informó de que tanto él como su esposa y dos hijas dieron positivo por Covid-19 y que pasaron la enfermedad, pero ya se encuentran totalmente recuperados. Johnson, el actor mejor pagado de Hollywood, exhortó a sus 196 millones de seguidores de su cuenta en la red Instagram a usar mascarillas y evitar "politizar" la pandemia.

"Esta ha sido una de las cosas más desafiantes y difíciles que hemos tenido que soportar como familia", aseguró Johnson, que explicó que contrajo la enfermedad de amigos cercanos. "Hubiera deseado que solo yo diera positivo, pero no fue así... fue toda mi familia, así que esto fue una verdadera patada en el estómago", señaló. El actor de "Jumanji" precisó que sus hijas Tiana y Jasmine tuvieron pocos síntomas, pero que él y su esposa, Lauren Hashian, sí han recibido "un duro golpe".

"Somos conscientes de que no siempre se consigue que la persona que está al otro lado del Covid-19 sea más fuerte y saludable", expresó Johnson. "Me desconcierta que algunas personas por ahí -incluidos algunos políticos- tomen esta idea del uso de máscaras y la conviertan en parte de una agenda política, politizándola", criticó, y recordó: "Esto no tiene nada que ver con la política. Usa tu máscara. Funciona".