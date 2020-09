Toni Cantó rescata a tres jóvenes bañistas en una playa de Oropesa

El portavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, protagonizó el sábado un rescate en Platgetes (Orpesa, Castellón), donde pasa el verano. Cantó no dudó en socorrer a tres adolescentes que eran arrastradas por la corriente hacia un espigón. "Vi al chico de Cruz Roja descalzo por las rocas y supe que tendría dificultades. Me puse las zapatillas y allá me fui. Estaban con frío, atemorizadas. Fui a por ellas y las saqué una a una, e intentaba tranquilizarlas", explicó a Espejo Público (Antena 3).