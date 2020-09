Hallado muerto el Dj Erick Morillo en su casa de Miami

El Dj y productor Erick Morillo, uno de los máximos representantes del sonido house y dueño del sello discográfico Subliminal Records, fue hallado muerto el pasado martes en su casa de Miami Beach. La Policía ha iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias. Su muerte, a los 49 años, se produce después de que a principios de agosto fuera detenido por una supuesta agresión sexual ocurrida el pasado mes de diciembre. Según fuentes oficiales, Morillo había sido denunciado por una joven que dijo haberse despertado desnuda en una habitación junto a él y sin previo consentimiento.

De origen colombiano pero criado en New Jersey, Morillo fue, en 1993, el autor del éxito internacional "I like to move it", una canción interpretada por el rapero Mark Quashie. También realizó remezclas para artistas como Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy y Boy George. Con su propio sello, desde 1997, fue tres veces ganador del premio al mejor Dj house en los Dj Awards y ganador del premio al mejor Dj internacional en el 2002, el 2006 y el 2009.

Tras crecer escuchando vallenato y cumbia, Morillo estudió música en la Escuela de Artes de Nueva York, se montó un estudio de grabación en su habitación y descubrió su pasión por la música electrónica.