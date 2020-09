Las cuentas en las redes sociales de Miguel Bosé, inactivas

| Ni en Twitter (tres millones de seguidores), ni en Facebook (dos millones y medio) ni en Instagram (casi un millón). En ninguna de las redes sociales se puede encontrar a Miguel Bosé, el cantante, de 64 años, que en los últimos meses se había mostrado muy activo en ellas con sus mensajes negacionistas, contra las mascarillas y lo que aseguraba es "la gran mentira de los gobiernos". No está claro si ha sido el cantante el que ha decidido cerrar sus perfiles o si han sido más bien las plataformas quienes le han bloqueado, pero desde este domingo sus perfiles públicos ya no están activos. En Facebook, de hecho, aparece un aviso de que su perfil "no está disponible" algo que "por lo general, sucede cuando el propietario solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó".

La semana pasada tanto Facebook como Instagram alertaron de "información falsa" en uno de sus vídeos sobre mascarillas, según "verificadores de datos independientes". En él defendía que la población sana no debería llevarla y explicaba que pese a que apoya a los antimascarillas, él a veces la utiliza cuando va a entrar a ciertos lugares en los que "la gente se puede molestar", pero que está eximido de usarla por su asma. En otros vídeos, Bosé cargaba contra las vacunas y apoyaba la manifestación antimascarillas que se celebró el pasado 16 de agosto en Madrid y a la que acudieron más de 2.000 personas, una concentración a la que él no acudió. ¿Último capitulo?...