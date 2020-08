Jennifer lanza su marca de cosméticos

Antes que su anunciada boda con Álex Rodríguez, que se hace esperar, llega su línea de cosméticos. Jennifer Lopez se suma a la lista de famosas que tienen su propia línea de maquillaje y que tan buenos resultados económicos le ha dado, por ejemplo, a la modelo y empresaria Kendal Jenner, y a la cantante Rihanna, además de Selena Gomez, Lady Gaga y Millie Bobby Brown. La cantante y actriz del Bronx, de 51 años, ha comenzado estos días a hacer su particular campaña promocional en las últimas publicaciones de su Instagram.

"El brillo del atardecer... #JLo Beauty llegará pronto", anuncia la artista, junto a una fotografía en primer plano en la que aparece maquillada en tonos dorados y cobrizos, con unos labios en tono neutro. También lo hace mirando al espejo en otra imagen. Y tomando el té.

Según Page Six, la marca se registró el pasado diciembre en la oficina de patentes de Estados Unidos. JLo Beauty incluirá, además de maquillaje, productos hidratantes, de limpieza, jabones, geles, lociones, serums y mascarillas.

"Voy a sacar una línea de cuidados faciales. He estado trabajando durante mucho tiempo, porque "no quiero lanzar cualquier cosa", dijo entonces la artista. "Quiero que agrupe todo lo que he aprendido y todos los secretos que tengo. Y no tiene nada que ver con jeringuillas", anunció la estrella latina.