Víctor García León: "Los españoles estamos más cómodos en la cochambre que en la libertad"

La película "Los europeos", una adaptación de una novela de Rafael Azcona, dirigida por Víctor García León y producida por Jaime Gona, se mantuvo durante todo el Festival de Málaga entre las favoritas. Se ganó a la prensa y a la crítica, también el aplauso del público, pero el jurado la excluyó del palmarés, en el que coronó a Pilar Palomero con "Las niñas". García León se ríe cuando cuenta que se está "esforzando mucho en ser un perdedor elegante". "¿Y qué le vas a hacer? Te pones a beber como un mariachi abandonado...", bromea. Parece no importarle mucho estar en lo que él llama "el club de los perdedores", en el que en está edición del certamen cinematográfico malagueño ha estado acompañado por David Trueba y su "A este lado del mundo". "'El apartamento', de Wilder, no ganó el Óscar de su año y ahí está", se consuela, de buen humor..

-¿Cómo dio con el texto de Azcona?

-Yo leí la novela cuando la reeditó Rafael, en los 90. Nunca me planteé rodarla porque sentía que ese era el territorio de mi padre (el director y guionista José Luis García Sánchez, que colaboró estrechamente con Azcona). Me parecía que hacerlo era como usar el pijama de mi padre. Luego, muchos años después, con Jaime Gona y Bernardo Sánchez, en una de esas reuniones en las que te emborrachas y especulas sobre cine, Jaime empezó a hablar de un cuento sobre una historia de amor entre un español y una francesa. Jaime es un buen productor porque es muy pesado. Yo le dije: "Mira, si quieres una historia de un español y una francesa la mejor es 'Los europeos". Pensé que quedaría ahí, pero a él no se le olvidó. Sin Jaime hubiéramos hecho otra cosa o no hubiéramos hecho nada, porque a veces la alternativa en el cine es no hacer nada.

-¿Y se sintió cómodo con el pijama de su padre?

-He currado muy incómodo, pero he llevado el rodaje a mi terreno. Me he esforzado en no rodar una película que podría haber dirigido otro. Esperamos haber hecho una película muy contemporánea. Lo que les pasa a los protagonistas le puede pasar ahora a cualquiera: no es una película arqueológica, es una historia de ahora.

-Dicen que es triste, que trata de la insatisfacción...

-Es una película difícil de vender, aunque vista sea muy disfrutable. "Tenet" se vende como la película que no se entiende, la nuestra como una historia de amor, pero lo que retrata "Los europeos" es una idea muy de Azcona, la del paraíso perdido, la de la incapacidad de los españoles para vivir en el paraíso. Como el mito de la cueva de Platón, salimos de la oscuridad a la luz y volvemos a la cueva, porque estamos más cómodos en la cochambre que en la libertad.

-¿Ya somos europeos?

-Espiritualmente no. Nos da vergüenza no hablar inglés y nos da vergüenza hablarlo, nos da vergüenza bailar, pero queremos hacerlo... Vivimos en un pasillo estrechito y vemos cómo los de los demás son más anchos. Los muros están dentro de nosotros mismos. Siempre estamos con la cabeza baja para no destacar. De eso habla "Los europeos", es un relato más trágico que cómico.

-¿Le hubiera gustado a Azcona?

-Yo creo que sí. No hemos hecho un homenaje ni un mausoleo a Azcona, no es eso, y yo creo que a él le hubiera gustado cómo le hemos traicionado.

-¿Cómo se ha sentido en el Festival de Málaga, con las restricciones por el covid?

-Siempre decimos que ir a los festivales es un premio en sí mismo y siempre es una patraña, pero esta vez no, esta vez es cierto. Juntarnos, enseñar nuestras películas, brindar, tomarnos una caña... ¡Ha sido tan liberador y tan estupendo! Teníamos la película en un cajón sin saber si la podríamos estrenar. Es todo muy incierto. Mis hijos no saben aún si van a ir al colegio. Por eso juntarnos en Málaga ha sido muy gozoso .

-"Los europeos" se difundirá en una plataforma de contenidos.

-Pero no quiere decir que no vayamos a ir a las salas. Esto del virus ha acelerado lo que va a ser el futuro inmediato. Saldremos con una película y será el público el que decida dónde y cuándo quiere verla, en los cines o en el móvil. Hay que respetar que la gente no quiera ir al cine, aunque eso nos cruja el romanticismo. Las películas tienen que seguir siendo buenas, en uno u otro formato: en "Lawrence de Arabia" siempre va a haber un buen relato.

-¿Imagina cómo retratará el cine dentro de 50 años la España actual?

-Lo que sé es que somos incapaces de imaginarnos un futuro que no sea apocalíptico, que sea más o menos amable, como el que imaginaba Julio Verne. Para mí el futuro será algo así como "Mad Max", y supongo que a los que vivan en él les importaremos un cuerno los que nos cargamos su planeta. Si retratan algo, retratarán una sociedad desconcertada .

-Ahora está con "Los hombres de Paco", ¿cómo van los rodajes con el Covid?

-Por ahora estoy teniendo suerte. He rodado "Los hombres de Paco" y también "El vecino" y no hemos tenido ningún contagio. Hay cierta incomodidad, pero en general en España somos bastante obedientes. Esta siendo incomodo, los ensayos y los rodajes van más lentos. El fin del mundo es incomodo