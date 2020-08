Protestas contra Plácido Domingo de un colectivo italiano

| La asociación "Non Una di Meno" ('Ni una menos'), una de las más activas en Italia en defensa de las mujeres, ha enviado una carta de protesta a los responsables de la Arena de Verona por la presencia en el festival de ópera de la ciudad del tenor español Plácido Domingo, acusado por varias mujeres de acoso sexual y abuso de poder. La asociación recuerda que las acusaciones llevaron a investigaciones y a la cancelación de espectáculos de Domingo en varias ciudades del mundo, y denuncia que "Verona es obviamente una excepción".El tenor tiene dos representaciones en Verona, hoy viernes, cuando cantará junto a la soprano madrileña Saioa Hernández, y el sábado, como director en la velada final del festival. La asociación se cuestiona la presencia de Domingo y rechaza el argumento de que no hay motivo para no hacerlo porque no hay condenas en los tribunales. "Trasladar la violencia contra las mujeres a un terreno exclusivamente jurídico" es erróneo, señalan.