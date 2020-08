Miguel Bosé da explicaciones: "El bicho sí existe y ha matado a mucha gente"

| El cantante Miguel Bosé, cuyos comentarios dentro de la corriente negacionista del Covid-19 han generado una ola de rechazo hasta en sus colegas de profesión, ha lanzado un nuevo vídeo en el que asegura que ha sido "castigado" por sus opiniones y matiza ahora: "El bicho sí existe y ha matado a mucha gente". El cantante, de 64 años, ha usado su cuenta de Instagram para argumentar que él "nunca" ha negado la existencia del virus origen de la actual pandemia. "Se ha dicho que yo he dicho que el bicho no existía. En marzo y abril de este año mató a mucha gente. Nuestros abuelos en las residencias y también personas que tenían patologías previas porque su sistema inmunológico esta muy debilitado. Fue devastador". No obstante, Miguel Bosé prosigue defendiendo que, "en este momento, su fuerza está disminuyendo", ha dicho con voz muy afónica.

El artista, respecto al uso de las mascarillas, ha asegurado también en las redes sociales: "Tengo asma y la mascarilla me crea problemas", señaló.