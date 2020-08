Miguel Bosé reaparece con un nuevo mensaje sobre el coronavirus: "El bicho existe"

El artista Miguel Bosé ha publicado el primero de unos vídeos en los que pretende dar a conocer su visión sobre la pandemia de coronavirus, tras la polémica que se ha generado al animar a la gente a participar el pasado fin de semana en una manifestación negacionista.



"Empezamos por el bicho: se ha dicho que yo he dicho que han dicho que yo he dicho que el bicho no existe. El bicho existe y ha matado a mucha gente, en marzo-abril de este año mató a mucha gente", ha explicado en su red social de Instagram el músico.





Protagonista de un grafiti

El grafiti de Bosé del artista J. Warx. Foto: EFE

"Nuestros mayores, nuestros abuelos en las residencias y también se nos fueron las personas que tenían patologías previas, porque su sistema inmunológico estaba muy debilitado.", ha continuado relatando Bosé, quien no obstante remarca que, a partir de ese momento, la cifra ha ido bajando según los datos oficiales del Gobierno."Los datos que manejamos son oficiales. No estamos inventando nada. quien tenga paciencia puede acceder a estas páginas y contrastar.: de esa manera se contrasta y podemos hacernos nosotros una imagen de lo que realmente sucede", ha afirmado.Es por ello que el músico ha reiterado que "en estos momentos la fuerza (del virus) está disminuyendo" y pide contrastar las informaciones de distintas fuentes. En este sentido, ha recordado quepor ofrecer estas versiones y se ha puesto como ejemplo, puesto que no tiene habilitada una de sus redes sociales por haber sido "un niño malo".Debido a sus polémicas declaraciones sobre el virus y el uso obligatorio de las mascarillas, elha vuelto a hacer de las suyas y ha plasmado al cantante en las calles de Valencia. Ya lo hizoy ahora repite el mismo patrón con el artista, eso sí, todo antes de que Bosé admitiera que el coronavirus existe.En el grafiti, ubicado en un muro del barrio del Carmen, Bosé saluda con un, y "hola Dr. Nick!!", el doctor de la serie 'Los Simpson', conocido por sus disparatados diagnósticos.