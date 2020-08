Elizabeth Debicki hará de Lady Di

Elizabeth Debicki ("El gran Gatsby", "El infiltrado") será la princesa Diana de Gales en las temporadas quinta y sexta de "The Crown", la serie de Netflix que se despedirá con esas dos entregas. La actriz de 29 años, nacida en París y criada en Australia, sustituye a Emma Corrin, una intérprete poco conocida que ha sido una Lady Di joven en la cuarta temporada, cuyo estreno está previsto para finales de año.

Debicki ha respondido a tan importante encargo con un comunicado. "El espíritu, las palabras y las acciones de la princesa Diana viven en el corazón de muchos. Es un auténtico honor y privilegio unirme a esta serie magistral, la cual me ha tenido enganchada desde su primer episodio", escribió en sus redes sociales.

La actriz interpretará a la esposa de Carlos cuando ya se convirtió en un icono, cuando se divorció y cuando sufrió el accidente mortal, del que el próximo 31 de agosto se cumplen 23 años.

Debicki ya ha tenido importantes papeles en Hollywood. El que le lanzó a la fama fue el que interpretó en "El gran Gatsby" con Leonardo DiCaprio. También intervino en "Operación U.N.C.L.E.", "Everest", "Guardianes de la Galaxia Vol 2" y "Viudas".

La de "The Crown" no será su primera experiencia en la pequeña pantalla, ya que fue una de las protagonistas de "El infiltrado" e intervino en "The Kettering Incident" y "Rake". Ahora le espera un estreno, que podría llegar a finales de agosto: la nueva película de Christopher Nolan, "Tenet".

El rodaje de la cuarta temporada de "The Crown" finalizó justo un poco antes del inicio de la alarma sanitaria, con lo que está a la espera de su estreno. Mientras, se están realizando los fichajes para las dos últimas temporadas, en las que habrá otros cambios: Imelda Staunton será Isabel II (antes hicieron el papel Claire Foy y Olivia Colman); Lesley Manville, la princesa Margarita, y Jonathan Pryce, Felipe de Edimburgo. Los actores sustituirán a Olivia Colman, Helena Bonham Carter y Tobias Menzies.