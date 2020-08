Protesta en Madrid contra el uso obligatorio de la mascarilla

Unas 2.500 personas, según la Policía, se concentraron ayer en la plaza de Colón, en Madrid, en contra del uso obligatorio de mascarillas y de otras medidas implantadas por el Gobierno para hacer frente al coronavirus. También contra la gestión del Ejecutivo, al que acusan de "atentar contra los derechos humanos", porque, según los participantes, "las personas sanas no deberían llevar mascarillas", la cual consideran "una auténtica tortura".

Las críticas no quedaron ahí, pues también culparon a las autoridades de crear "una falsa pandemia" y pidieron a la OMS que cese en sus protocolos, ya que "las consecuencias colaterales de esta pandemia es que ya han muerto más de 1.400.000 personas tuberculosas" y consideran que al finalizar el verano "lo harán alrededor de 300.000 al día, pero éstas de hambre". Así lo proclamó el escritor y político ecologista Esteban Cabal que, manifiesto en mano, dio sus argumentos de porqué considera el coronavirus como una falsa pandemia. "El virus SARS-CoV-2 todavía no ha sido aislado y purificado. No existe evidencia científica para declarar la pandemia y para afirmar que este virus es patógeno".