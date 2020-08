| "Yo me fui con un ojo morado" dijo Lely Céspedes de su exmarido Ernesto Neyra en el programa "Viva la vida". Enseguida Toñi Moreno le cortó y le le dijo: "Bueno, pero tenemos que decir que ese juicio lo perdiste", haciendo referencia a la denuncia que le puso por supuesto maltrato físico. La exmujer de Neyra acudió a Telecinco a contar su situación después de que su ex ingresase en prisión por no pagar la pensión de sus hijos.