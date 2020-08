Berlusconi oficializa su relación

El que fuera por tres veces primer ministro de Italia, Silvio Berlusconi, sigue animando este agosto la prensa del corazón su país con el idilio que mantiene con una diputada de su partido, Forza Italia, Marta Fascina (ambos, en la fotografía).

La primera imagen de Il Cavaliere (84 años en septiembre) de la mano de su nueva novia, de 30, ha llamado la atención y suscitado un sinfín de comentarios. En la foto, publicada por el semanario Chi -no se la mostramos por cuestión de derechos- se ve al magnate paseando con Fascina en su lujosa mansión de Villa Certosa (Cerdeña), donde pasan las vacaciones. No ha sido una foto casual o "robada" por los paparazzi. Se percibe claramente que Berlusconi paseaba con su nueva pareja por el embarcadero para hacer de alguna forma oficial su relación. Y la prensa italiana la ha interpretado como un desquite hacia la anterior pareja del empresario y político. Además, la propiedad de la revista está vinculada a uno de los grupos empresariales del ex primer ministro.

Marta Fascina es originaria de Melito di Porto Salvo, en la provincia de Reggio Calabria, a la que la prensa ha apodado "el ángel custodio rubio"

Hace unos días, Francesca Pascale (35), la anterior novia de Berlusconi, apareció tomando el sol en toples y besándose con la cantante romana Paola Turci (55) en un yate alquilado navegando en aguas del Cilento, en la Campania. Berlusconi finiquitó aquella relación el pasado marzo con un cheque de 20 millones de euros, un pago anual de un millón de euros y el derecho a vivir en una lujosa mansión cerca de Milán.