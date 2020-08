El musical de Diana, primero en Netflix

El musical basado en la vida de Diana de Gales, que no pudo estrenarse en Broadway por la irrupción del coronavirus, se podrá ver en la plataforma digital Netflix, a donde llegará en el 2021, según han confirmado en un comunicado sus productores. Será la primera vez en la historia que un musical se pueda ver por televisión antes de su premiere oficial en Nueva York. Y eso puede sentar un precedente.

"Diana: A True Musical Story" estaba a solo un par de semanas de su estreno oficial en la meca del teatro en Nueva York, a mediados de marzo. Solo se habían realizado un puñado de preestrenos en otras ciudades estadounidenses, con buenas críticas, cuando la pandemia forzó el cierre de todo el sector del entretenimiento y espectáculos, un verdadero desastre económico por todo el dinero que genera y la actividad que mueve en la ciudad de los rascacielos.

La obra llegará ahora primero a Netflix antes de la nueva fecha de estreno previsto en Broadway, el 25 de mayo del 2021, después de que el espectáculo haya sido grabado en el teatro Longacre sin la presencia de público, con varias cámaras y con todas las medidas seguridad.

"Hablamos en nombre de toda la compañía cuando decimos que no podríamos estar más emocionados de poder finalmente compartir este show con los amantes del teatro de todo el mundo", han asegurado los productores en el anuncio.

"Aunque no hay nada que sustituya el teatro en vivo, nos honra formar parte del entretenimiento de calidad que provee Netflix a sus suscriptores por todo el mundo", han añadido.

El espectáculo está dirigido por el ganador de un Tony (por Come from away), Christopher Ashley, libreto de Joe DiPietro y música de David Bryan.

Los pasos de "Hamilton"

El musical sobre Lady Di sigue así los pasos de otro de los grandes éxitos recientes del musical, "Hamilton", que tras estrenarse en el año 2015 y conseguir once premios Tony fue grabado con la idea de ser estrenado en los cines el año que viene.

Sin embargo, el coronavirus cambió los planes de Disney, que compró los derechos del musical, y finalmente decidieron estrenarlo en Disney+ el pasado 3 de julio, lo que llevó a un incremento del 74% de las descargas de la plataforma.

Jeanna de Waal es la protagonista de "Diana: A True Musical Story", un papel que ha significado todo un reto para ella, y no solo a nivel vocal.

"Dos segundos después de verte, la gente va a decidir si les gustas o no porque tiene muy claro el referente de Diana, alguien que fue tan popular y que mucha gente recuerda con nostalgia", explicaba la intérprete a la revista People.

Ella era una niña cuando Diana falleció en aquel fatídico accidente de coche en París, en el verano del año 1997, pero para preparar su personaje ha analizado numerosos vídeos y documentos sobre la llamada princesa del pueblo.

En la obra se aborda el matrimonio fallido de Diana de Gales con el príncipe Carlos de Inglaterra. No es el primer trabajo de la actriz en la meca del teatro estadounidense, sino que De Wall ya ha protagonizado en Broadway las obras "Kinky Boots" y "American Idiot on the Great White Way".