Alberto de Mónaco y su vida disoluta

La vida privada del príncipe vuelve a dar quebraderos de cabeza a la familia real monegasca. Una nueva demanda de paternidad persigue a Alberto de Mónaco después de la denuncia interpuesta por una mujer brasileña que asegura que el padre biológico de su hija de 15 años es el príncipe que ha reconocido ya a dos hijos fuera de su matrimonio con la princesa Charlene, madre de sus mellizos.

El medio especializado Histoires Royales aseguró el pasado miércoles que esa mujer de 34 años, que insiste en preservar su anonimato, ha interpuesto su demanda en el tribunal de Milán, que ha fijado el juicio para febrero del 2021. La mujer defiende desde hace años que su hija, nacida el 4 de julio de 2005, es fruto de una relación con Alberto de Mónaco, pero ante la negativa de este a reconocerla ha decidido recurrir a la Justicia.

Demanda

El abogado de la interesada, Erich Grimaldi (que no guarda relación con la familia Grimaldi, el apellido es una curiosa coincidencia), señaló que esperan que no sea necesario llegar a juicio. "Esperamos llegar a un acuerdo previo. Para proteger a la hija de mi cliente debemos evitar el juicio. Me parece que es innecesario si el problema puede resolverse con un test rápido de ADN. Hemos acudido a la Justicia tras haber intentado en vano una conciliación amistosa", explicó el abogado napolitano.

La denunciante y Alberto de Mónaco, según la versión de la mujer, tuvieron una relación en Brasil, pero tras el nacimiento de la niña, cuando esta le envió fotos de ella, él se desentendió y cortó todo contacto. Según Histoires Royales, la justicia italiana ya se ha puesto en contacto con el actual soberano de Mónaco para informarle de las acciones iniciadas contra su persona.

El príncipe es padre de Jacques, heredero a la corona, y de su hermana melliza Gabriella, ambos hijos de su esposa, la exnadadora sudafricana Charlene Wittstock, de 42 años, pero también de Jazmin Grace Grimaldi, nacida en 1992 de una estadounidense a la que conoció en la Costa de Azul, y de Alexandre Grimaldi-Coste, nacido en 2003 fruto de su relación con una azafata de vuelo.