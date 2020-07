Depp, en busca de su 'gol del honor'

Tras más de tres semanas de audiencias, la justicia británica terminó de examinar ayer la demanda de Johnny Depp contra "The Sun", que lo calificó de marido violento. En el último día de este "doloroso" proceso en el que se ha convertido la exposición pública de la vida privada del actor, su abogado se dedicó a defender su honor. El letrado David Sherborne cargó con dureza contra el artículo origen del caso, publicado por el diario sensacionalista en abril del 2018, en el que se daba como cierto que Depp, de 57 años, ejerció violencia contra su exesposa, la actriz Amber Heard, de 34.

El texto de "The Sun" no deja lugar a "dudas" ni a "errores" y Depp sería culpable de violencia, pero son "acusaciones falsas", señaló el abogado. Tras este último alegato de la defensa de la estrella, el juez Andrew Nicol dará a conocer el fallo en una fecha que no se ha determinado.

Decenas de admiradores del intérprete de Eduardo Manostijeras y Piratas del Caribe hicieron cola ayer desde primera hora para ver a su ídolo o darle flores o peluches. Otros portaban pancartas reclamando "justicia para Johnny". Durante todo el proceso, la justicia ha desmenuzado cada uno de los episodios de violencia de los que se acusan los exesposos. Depp tuvo que dar detalles sobre su consumo de drogas y alcohol y su exesposa, defenderse de infidelidades.

Para la justicia, el desafío es determinar si el diario británico difamó o no al actor al dar por hecho que había agredido en alguna ocasión a su esposa, algo que él siempre ha negado. Los dos protagonistas se han mantenido fieles a su versión durante todo el juicio. Pese a su duración, ambas estrellas han acudido casi cada día al Alto Tribunal de Londres.

Ambos se conocieron durante el rodaje de Los diarios del ron, en 2011, y se casaron en Los Ángeles en 2015. Dos años después se divorciaron. En aquel entonces, la actriz, de 34 años, mencionó "años" de violencia "física y psicológica", acusaciones que él rebatió sin paliativos.

En el proceso de divorcio, Heard retiró su denuncia por violencia y su ex le pagó siete millones de dólares, que la actriz donó a oenegés. Apoyándose principalmente en las declaraciones de la actriz, "The Sun" informó de 14 episodios violentos, todos ellos negados por él. El actor admitió un consumo abusivo de drogas y alcohol, pero en cambio acusó de violencia a la actriz de La chica danesa y Aquaman.

El lunes, la abogada del diario pronunció una auténtica requisitoria contra Depp. Sasha Wass destacó los excesos del actor, "sujeto a cambios de humor irracionales" cuando bebe y se droga. Ningún testigo asistió a los actos violentos, admitió ella, pues, por naturaleza, la violencia conyugal tiene lugar "en la intimidad".

El comienzo de la relación fue "idílico", añadió la letrada. Pero a partir de marzo del 2013, el actor se vio atrapado por sus viejos demonios. "Depp sabía que las drogas y el alcohol podían transformarle en un monstruo", afirmó la abogada.

El actor afirma que nunca le ha levantado la mano a una mujer, una versión refrendada por sus exnovias Vanessa Paradis y Winona Ryder en testimonios escritos. Depp presentó a Amber Heard como una persona calculadora, narcisista y sociópata, deseosa de destruir su vida. Si bien rechazó las acusaciones de infidelidades lanzadas por la defensa de Depp, con el multimillonario Elon Musk o el actor James Franco, ella admitió que una vez golpeó a su exmarido, para defender a su hermana.