La extraña "reboda" de Menem a los 90 años

"Cuando vuelva quiero que todo esto esté solucionado. Esta casa es mía". Carlos Menem gobernaba Argentina en 1990. A fines de mayo de ese año fue a Italia a ver el mundial de fútbol. Antes de partir dejó la orden de que echaran de la residencia presidencial a su entonces esposa, Zulema Yoma. "Mamá, vete rápido que hay una ambulancia estacionada. Me parece que te quieren internar en un loquero" le avisó su hijo, Carlitos júnior. La señora Yoma no pudo volver a entrar y tuvo que irse entre gritos de venganza junto con su hija menor, Zulemita. La escena fue definida por la prensa como propia de una película de Almodóvar. Treinta años más tarde, el expresidente, de 90 años, y su exesposa, 18 años menor que él, volverán a casarse.

Menem y Yoma nacieron en familias de origen sirio radicadas en Argentina. Se conocieron en Damasco, en 1964. Sus peleas siempre fueron la comidilla de los medios e incluso se dijo que se reconciliaron en 1989 para que Menem pudiera optar a la presidencia. Pero la relación aguantó apenas un año más. Aquel divorcio se tomó más como una comedia aunque tuvo su trasfondo político. Pocos meses después, estalló el Yomagate, como se conoció el caso que involucró a Amira, la hermana de Zulema, quien en ese momento se encargaba de la secretaría de Ceremonial de la presidencia y fue acusada de ser parte de una red de lavado de dólares del narcotráfico. La ex primera dama tomó partido por Amira cuando el escándalo estuvo a punto de poner en peligro el Gobierno.

Pasaron los años, Menem abandonó la doctrina peronista y abrazó el credo de Margaret Tatcher. Cinco años después de aquella separación, falleció el hijo mayor en un accidente de helicóptero. Solo el drama compartido volvió a encontrarlos. Zulema Yoma no se ha cansado de asegurar que se trató de un atentado. Durante su segundo mandato (1995-99), Menem conoció a la chilena ex-Miss Universo Cecilia Bollocco, famosa presentadora televisiva. Se casó con ella en 2001 y tuvieron un hijo. Luego se divorciaron. El exmandatario también tiene otro hijo extramatrimonial, Carlos Nair.

Según la prensa de Buenos Aires, el actual senador venía recomponiendo su relación con su ex esposa. El presentador Mauricio D'Alessandro aseguró que "es una decisión de amor. Acá no hay ningún interés económico, es gente que no lo necesita".