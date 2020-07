Alex González vuelve a Galicia en verano y sube la temperatura en Instagram

El idilio entre Álex González y Galicia continúa. El actor, que vivió una temporada en la comunidad por el rodaje de la serie Vivir sin permiso y a la que volvió para protagonizar la ficción Tres caminos de Amazon Prime, ha decidido disfrutar de unos días de vacaciones en las Rías Baixas junto a su novia, Blanca Rodríguez.



La pareja, que este verano celebra su primer aniversario, se ha dejado ver por la zona de O Salnés, A Illa de Arousa y Santiago de Compostela para sorpresa de los seguidores del actor y la diseñadora. Ambos, que llevan tres días en Galicia, aprovechan cada minuto para disfrutar de la naturaleza y dejar atrás el confinamiento. Así lo certifican las imágenes que ambos han publicado en sus respectivas cuentas de Instagram y en los que se envían declaraciones de amor.



La primera de las fotos la publicó Blanca Rodríguez con un texto en inglés "By my love" (Por mi amor), con el que certificaba la autoría de la fotografía: su pareja. En la instánea, la diseñadora de 27 años presume de cuerpo y en una story declara su amor por Galicia: "Galicia, me enamoraste", escribe.





Dos días después, Álex González publicaba otra imagen en su cuenta de Instagram. "Desconfinado", escribe junto al icono de una cámara de fotos y el nombre de usuario de su novia. En la instantánea, el actor luce belleza y cuerpo. Con el pelo mojado después de tomar un baño y con la ría de Arousa de fondo, mira a cámara directamente. La fotografía, como es habitual en las imágenes que publica, ha arrasado en 'me gustas' -más de 167.000- y también en comentarios. Como el de Paul Echevarría, amiga desde el rodaje de Luz de Domingo: "Qué bien te sientan los años Alexitooooo", dice la actriz.