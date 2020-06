David y Victoria Beckham se separan por el trabajo

Una de las parejas más famosas y que más nos han hecho suspirar está pasando por un momento difícil. Se trata de Victoria y David Beckham, quienes han pasado todo el confinamiento juntos, por la crisis sanitaria que ha habido por coronavirus en Reino Unido y ahora, parece que se van a tener que separar, informa la revista 'Closer'.

Desde 1997 los dos han formado el mejor equipo posible, una familia llena de amor. Ahora, parece que han tomado la decisión de separarse momentáneamente por motivos de trabajo. Y es que como todos los mortales, David Beckham también tiene sueños que cumplir y parece ser que aunque estén por encima del amor que siente hacia su mujer, los quiere llevar a cabo.

David Beckham se irá a vivir unos meses a Miami para dedicarse en cuerpo y alma a su equipo de la MLS, Inter Miami CF. Hasta ahí, todo correcto, el problema con su mujer ha surgido cuando éste le ha propuesto llevarse a sus hijos a Miami, una idea que ha hecho temblar los cimientos de esta pareja.

Victoria Beckham no estaría en absoluto de acuerdo con la decisión que ha tomado su marido ya que sus hijos se encuentran actualmente con ellos en Reino Unido y es allí donde están estudiando. Dicen que para cumplir un sueño en pareja, la otra mitad tiene que dejar marchar el suyo... esto puede ser lo que ocurra en esta relación, ya que la mujer del futbolista quiere aprovechar al máximo el tiempo que esté en Londres para sacar adelante su línea de moda.

