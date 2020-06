Diez cosas que hay que saber de Kylie Jenner

1. Clan televisivo. Es la benjamina de la familia reconstituida más famosa, polémica y exitosa del mundo. Sus progenitores son Kris y Bruce Jenner, empresaria y exdeportista olímpico respectivamente, y su hermana, la top Kendall Jenner. Por parte de madre, suma hermanastros mediáticos: Kim, Kourtney, Khloé y Rob Kardashian.

2. Padre transgénero. Sus padres se separaron en 2013 y Bruce inició un cambio de género. Actualmente se llama Caitlyn Jenner y es una de las figuras más visibles del movimiento LGTB estadounidense.

3. Ha crecido delante de las cámaras. Como el resto de miembros del clan Kardashian-Jenner, Kylie se dio a conocer en el reality familiar Keeping up with the Kardashian (Netflix). Lleva más de 17 temporadas retransmitiendo sus peculiares y excéntricas peripecias.

4. 'Socialité' de gama alta. Criada entre algodones en Hollywood, entre sus BFF (Best Friends Forever) están las modelos Gigi Hadid y Sofia Richie. También presume de su amistad con Rosalía. Hace unos meses, bromeaban en redes sociales sobre un enlace entre ambas. La española aseguró en un post que su amiga le había pedido matrimonio. "Dije que sí", escribió. Ahí quedó el tema.

5. Amor con rap. Kylie salió con los raperos Tyga y Travis Scott. Este es el padre de su hija, Stormi, cuyo embarazo llevó en secreto hasta que la niña cumplió unos días de vida. La pequeña se considera una de las influencers más jóvenes del mundo.

6. Adicta a la cirugía estética. Cuesta reconocer a la Kylie de hace solo un lustro. Labios, nariz, pómulos, pechos y glúteos han pasado por el bisturí. También es adicta a los cambios de look capilares radicales y no sale sin un maquillaje contouring.

7. Desbancada por un huevo. Entre sus éxitos más sonados está haber conseguido que una de sus publicaciones de Instagram se convirtiera en la foto con más me gustas (18 millones) de la historia de la plataforma. Un año más tarde, un gracioso lanzó a modo de reto desbancar el récord con una simple foto de un huevo. Lo consiguió con 53 millones de likes.

8. 'Instagrammer' lucrativa. Gana una media de un millón de dólares por cada publicación patrocinada en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 179 millones de seguidores.

9. Empresaria precoz. La benjamina no parecía tener nada que envidiar a sus hermanas. En 2018 apareció en la lista de Forbes como "la multimillonaria hecha a sí misma más joven del mundo". Ocupó el puesto tras asegurar haber amasado millones con su imperio cosmético: Kylie Cosmetics. Se convirtió en la multimillonaria más joven de la historia, aun por delante del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg.

10. Mentiras y falsificaciones. Hace unos días, Forbes compartió un artículo titulado Dentro de la red de mentiras de Kylie Jenner, en el que asegura que "infló el tamaño y el éxito de su negocio durante años y que hizo declaraciones de impuestos que probablemente fueron falsificadas". La han eliminado de su lista. Ella ha quitado hierro al asunto contestando vía Twitter un escueto e irónico: "Puedo nombrar una lista de 100 cosas más importantes ahora mismo que fijarse en cuánto dinero puedo tener".