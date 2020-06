Hugh Laurie cumple 61 años este jueves. Si hay un adjetivo que define al actor es el de polifacético ya que se le conoce internacionalmente por sus facetas como humorista, escritor, cantante y por sus dotes en la interpretación.

Podría decirse que medio mundo ha visto la serie 'House', donde Hugh Laurie hace de protagonista y por la que consiguió el Globo de Oro al mejor actor dramático en dos años consecutivos.

A pesar del gran papel que desarrolla en la serie, también es conocido por el personaje que interpreta en las tres películas de 'Stuart Little', Frederick Little.

La faceta quizás más desconocida por todos sus seguidores es la que tiene en el mundo de la música. Fue en el año 2011 cuando estrenó su primer trabajo musical: 'Let Them Talk'. Además, forma parte de la banda benéfica 'Band From TV'.