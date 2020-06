Jolie habla del divorcio de Brad Pitt: "Me sentía insignificante"

En el año 2016, la pareja Angelina Jolie y Brad Pitt se rompió. Cuatro años después, la protagonista de "Lara Croft: Tomb Raider" y directora rompe su silencio en una entrevista para "Le Figaro" y explicada cómo vivió aquella trágica situación: "Fue un momento complicado, no reconocía en lo que me había convertido, era más pequeña, como insignificante. Sentí una tristeza profunda y real, estaba herida".

Sin embargo, también sacó algo bueno: "Por otro lado, fue interesante volver a conectar con esta humildad e incluso esa insignificancia que sentí", apunta, a la vez que recuerda que la ruptura sentimental vino acompañada de otros problemas: "Además de todo esto tuve algunos problemas de salud. Todas estas cosas te recuerdan la suerte que tienes de estar viva. Esta es otra lección más para transmitir a mis hijos: la idea de renovación y, sobre todo, un posible regreso a la alegría de vivir. Tengo que redescubrir la alegría", afirma en la entrevista.

Jolie confiesa que su papel como madre siempre ha estado por encima de todo: "Ese sin duda prevalece sobre todo. Por la mañana, me despierto mamá. Hoy, mañana otra vez y para siempre porque una vez que te conviertes en progenitor perteneces a otros seres, ya no te perteneces por completo. Toda mi vida y mis elecciones condicionan la vida de mis hijos. Sus necesidades y prioridades son mi prioridad, y estoy muy atenta a cualquier cosa que pueda influir o perjudicarlos. Por lo tanto, soy madre continuamente, y solo cuando están en la escuela puedo comenzar mi trabajo humanitario y político. Llamo a mi oficina, escribo editoriales para la revista "Time"... Una vez que todo esto termine finalmente puedo dedicarme al cine", confiesa.

La actriz siempre se ha volcado en proyectos humanitarios y nunca ha tenido miedo a involucrarse en proyectos en los que creía: "Siempre busco la libertad, y si a veces puedo parecer atrevida, es porque realmente no elijo la prudencia o la moderación. Tengo una casa en el fondo de la selva, y nunca me he negado a ir a un territorio en conflicto. Trabajo en la ONU, colaboro con el ejército, me esfuerzo por vivir experiencias que considero necesarias para mi construcción como ser humano. Me obligo a hacer cosas que me intimidan y que a veces me asustan".