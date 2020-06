"La flaca" llora a Pau Donés, la voz que cantó a la vida

Pau Donés falleció ayer a los 53 años de edad. El cantante de "Jarabe de Palo" batallaba desde 2015 contra un cáncer de colon que, desgraciadamente, no ha logrado superar. Esta misma semana anunciaba su regreso a la música con la publicación de un nuevo trabajo, "Tragas o escupes". Lo nuevo del grupo llegaba después de que Donés se retirara en 2019 de la música. Ya entonces avisó: "Adiós, pero hasta luego. No sé ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera, pero volveremos", escribió el cantante, que sorprendía a todos hace unos días con el videoclip del single "Eso que tú me das", donde aparecía visiblemente más delgado y acompañado, entre otros, por su hija, que aparece bailando.

"Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido, por todo lo que das te estaré siempre agradecido. Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía", reza la letra de este último trabajo.

Donés siempre mostró públicamente su enfermedad y pidió que se desestigmatizara: "Yo nunca fui al médico, y fue una cagada. Un día, de repente, me encontraba muy cansado. Entonces fui y me diagnosticaron cáncer de colon. Y solo cuarenta días después, me encontraron catorce bultos en el hígado", dijo en una entrevista que concedió en 2018, en la que añadía: "Yo tengo cáncer y lo voy a tener toda la vida. En algún momento volverá y, cuando venga, volveremos a tratarlo. Es una enfermedad crónica con la que convivo y no con la que lucho", sentenciaba entonces.

La muerte de Donés ha provocado una riada instantánea de reacciones por parte de sus amigos y compañeros del mundo de la música. Rozalén ha dicho: "Eterno Pau Donés... Que la tierra te sea leve. Aquí te cantaremos siempre". Ismael Serrano ha compartido un recuerdo: "Era el verano del 97. Yo acaba de sacar mi primer disco y daba mis primeros conciertos recorriendo toda España. Su música sonaba en todas partes. Inevitablemente sus canciones me llevan a esos veranos en los que éramos invencibles y todo estaba por hacer". Rosana ha escrito también un mensaje emotivo en el que plantea que "morir no es más que estar un tiempo fuera". Antonio Orozco dijo: "Nunca te irás, amigo mío, nunca te irás". El actor Dani Rovira, actualmente en tratamiento por padecer también cáncer, escribió: "Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando".

La cantante Mónica Naranjo señaló: "El cielo hoy suena mejor... Buen viaje, Pau...". El presentador Andreu Buenafuente despedía al cantante con un "Hasta siempre, Pau. Gracias por tu música. Pude conocerte bien y respetarte. Estoy triste y cabreado. Te has ido demasiado pronto". El periodista Jordi Évole, su íntimo amigo, también se refería a Donés: "Gracias por tanto. Por tu amistad. Por tu ejemplo".

Se convirtió en estrella pop cumplidos los 30 años, a lomos de una canción, "La flaca", que durante largos meses las radios no quisieron programar, y se impuso al síndrome del "hit" de temporada haciendo de "Jarabe de Palo" un vehículo duradero que fue la extensión de su personalidad. Suyo fue el hallazgo de un rock latino de rimas sencillas y ocurrentes, combinando la sensualidad con una filosofía de vida positiva que sirvió luego para arroparle en su trance con la enfermedad. Pero Pau Donés advirtió siempre con evidente realismo que el cáncer, que se le diagnosticó en agosto de 2015, acabaría ganando la partida.

"Jarabe de Palo" fue él y la cambiante tropa de músicos que bascularon a su alrededor; una marca bajo la que buscó amparo ese autor de canciones que había pasado muchos años mandando sin éxito maquetas a las discográficas mientras trabajaba en la publicidad con su hermano pequeño, Marc. Nacido en Barcelona el 11 de octubre de 1966, aunque muy vinculado a la localidad de Montanuy (en la Ribagorza oscense), de donde procedía su padre, Amado, Pau fue el chico disléxico de inestable rendimiento escolar al que a los 16 años le sacudió la tragedia cuando su madre se quitó la vida. Un hecho que le marcó irremediablemente.

Al adolescente Pau le correspondió asumir desde ese momento responsabilidades familiares en el día a día, mientras su padre acudía al trabajo. Luego, los estudios de Económicas fueron dando paso al trabajo en publicidad y también al desarrollo de la afición musical, con un par de grupos embrionarios. Finalmente, "Jarabe de Palo" conquistó a los ejecutivos de Virgin en un concierto. Entre las nuevas canciones destacó muy pronto "La flaca", pero el tema tuvo dificultades para abrirse paso en las radiofórmulas. Al final se convirtió en un himno que perdura y perdurará.