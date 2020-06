El rapero Ayax arremete contra OT: "No manchéis nuestra música. ¡Qué asco!"

Ayax, la mitad del dúo granadino de rap Ayax y Prok, no está nada contento con que dos concursantes de Operación Triunfo hayan hecho una versión de una de sus canciones. Han sido Hugo y Eva quienes han hecho su versión, guitarra en mano, de la canción 'Reproches'. Y la hicieron a su manera, sin rapearla y dándole un punto tocalmente diferente.

Pero no se sintió halagado Ayax: "No me paséis más a los dos inútiles de OT porque cada vez que me lo pasáis estoy más cerca de pedir que los demanden". En un mensaje en sus stories de Instagram, el rapero ha sido tajante a la hora de compartir su opinión sobre la versión de marras: "No manchéis nuestra música con vuestras pasteladas. ¡Qué asco!"

Posteriormente, Ayax ha publicado un vídeo en la misma línea, también en Instagram, que después ha borrado, a pesar de lo cual no ha evitado que haya sido capturado y viralizado. "Hermanos, no me ralléis más con lo de OT. Si nos admiran y nos respetan y les gusta nuestra música, lo único que pueden hacer es no destrozarlas con esas pasteladas", dice en ese segundo vídeo.

Una reacción que no ha gustado nada a los fans del programa televisivo, lo cual ha dado pie a la enésima polémica en redes sociales en torno al talent show de TVE.