Ricky Martin se siente una "amenaza" en EE UU

Ricky Martin ha confesado en una entrevista con el periodista que siente "miedo" por lo que pueda pasar con su vida: "Soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe, viviendo en los Estados Unidos. Soy una amenaza para esta gente por donde lo veas".

Su testimonio refleja muy bien la realidad que están viviendo muchísimas personas en Estados Unidos y en muchas otras partes del mundo. No todo termina ahí, el cantante confesaba que: "Yo no crecí pensando que Estados Unidos era así, pero siempre ha estado así. Ahora tenemos cámaras y lo vemos. Ahora los ciudadanos grabamos las injusticias". Si hay algo que tiene claro Ricky Martin es que esto no es algo nuevo, sino una discriminación que lleva existiendo muchos años, pero que ahora ha visto la luz.

El artista convive con sus hijos y lo único que tiene claro es que les educa con amor. Durante estos días les ha mantenido alejados de la televisión para que no vieran las imágenes tan dramáticas de todo lo que está saliendo por los medios de comunicación: "Yo les enseño a mis hijos el amor. Estos últimos veinte días hemos tratado de ver lo menos posible la televisión, ha sido una gran terapia alejar a los niños de la pantalla. Ellos no ven televisión, pero escuchan lo que está pasando".

Su testimonio es uno más de los que están compartiendofamosos del mundo entero estos días coincidiendo con la ola de proestas desde la muerte de George Floyd, asfixiado hasta morir por un policía tras su detención. El vídeo ha dado la vuelta al mundo y ha propiciado todo tipo de manifestaciones en contra de la discriminación racial.

Las redes sociales de las celebridades se han teñido de negro para sumarse a esta causa y demostrar que están en contra de cualquier discriminación racial. A pesar de que estemos viviendo en el siglo veintiuno, parece ser que hay muchas personas que todavía no entienden que todos somos iguales.