Ana Obregón llora la muerte de su mascota tres semanas después de perder a su hijo

Ana Obregón ha sufrido un nuevo y durísimo revés, como ella misma ha confesado en sus redes sociales. Tan sólo tres semanas después de la muerte de su hijo Aless, ahora le ha tocado decir adiós a su perrita Luna, su "mejor amiga" en palabras de la propia actriz.



Ana Obregón se ha despedido públicamente de la más fiel compañera de su hijo, asegurando que su mascota se ha muerto de pena tras la marcha del joven el pasado 13 de mayo al esperarlo en casa y ver que éste no regresaba.



"Cuando tenías 13 años me regalaste por mi cumple una foto en la que escribiste: Luna , Aless y mamá. Éramos una familia llena de amor. Siempre juntos los tres. Lunita te esperó varios meses a que volvieras a casa pero nunca lo hiciste. Sé que se ha ido de pena, para poder estar contigo. Sé que ahora estaréis juntos corriendo a través de la eternidad", ha publicado Ana en su cuenta de Instagram, dejando patente el cariño que su Golden Retriever sentía por Aless.





Con una preciosa foto de los tres cuando Luna llegó a la familia hace 16 años y otra de Aless con su perrita el año pasado, Ana Obregón terminó su carta confesando que pide "cada noche que. No sé cómo decirlo. Aquí abajo me siento huérfana de hijo y de mi mejor amiga. Os echo infinitamente de menos".Numerosos rostros conocidos han querido mostrar su apoyo a Ana Obregón con cariñosos comentarios, demostrando que están muy pendientes de la presentadora en estos duros momentos. "El amor de los animales a sus dueños no tiene fin. Lo siento muchísimo, Ana, mucho ánimo", ha escrito, mientras queha publicado: "Anita, cariño mío: a Alex le gustaba verte bien... ánimo amor...!!! Te quiero mucho".Teresa Bueyes, Susana Uribarri, Arantxa de Benito y Colate Vallejo-Nájera, además de sus sobrinos Celia Vega Penichet y Javier García Obregón, han intentado animar a la bióloga con palabras de aliento o un simple emoticono de un corazón.