La nueva imagen de Sara Carbonero, espectacular con el pelo corto

Justo hace un año, Sara Carbonero confesaba que le habían intervenido por un cáncer de ovario. Esta noticia llegaba como un jarro de agua fría en el seno familiar tras el infarto de su marido Iker Casillas en marzo.



A sus 35 años, la periodista pasaba este momento rodeada de toda su familia y amigas como Isabel Jiménez. Gracias a eso y a la fuerza de voluntad ha intentado no perder la sonrisa. Para la pareja el verano era bien diferente entre médicos, pruebas e incertidumbres: "De repente las cosas más cotidianas y banales del mundo han dejado de serlo para convertirse en instantes únicos y mágicos, muchos problemas se han ido de golpe. Siento a mi gente más cerca que nunca y me estoy riendo, creo que como jamás antes lo había hecho. Porque la vida es así, un cambio constante, un regalo precioso pero envenenado" explicaba Sara Carbonero en su perfil.



La periodista deportiva ha permanecido alejada del foco mediático llevando con la máxima discreción posible su recuperación. Este 26 de mayo de 2020, Sara Carbonero ha querido lucir su nuevo cambio de look, un corte de pelo garçon o mullet que seguro que se convierte en tendencia.



Este estilo noventero ha vuelto y muy en serio. No es como el tradicional, más popular en los hombres, con el flequillo peinado hacia atrás a modo de tupé. "La nueva versión: el Mullet 2.0 muestra un flequillo acompañado de una patilla corta y una parte trasera con pelo más largo", apunta Mario Anes, director artístico de Cotril España.



Ya son muchas las 'celebrities' que se han sumado a esta moda atrevida y con cierto aire de rebeldía. La actriz Úrsula Corberó (quien destaca por lucir el mullet en todas sus versiones), Miley Cyrus o una de las 'it girls' del momento: Zendaya.



Lo bueno que tiene el mullet es que funciona muy bien tanto en lisos como en rizados y no importa cómo sea la textura de tu cabello. Puedes trabajarlo con ondas, dejarlo liso, con efecto húmedo o dejarlo a modo desestructurado. Cualquiera que sea el estilo que más te representa, recuerda tener un producto perfecto para moldearlo.