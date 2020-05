El final más feliz de los vaqueros de María Castro

María Castro está encantada con su embarazo. La actriz viguesa anunciaba hace unos días que estaba esperando una niña junto a su marido José Manuel Villalba. Su felicidad es inmensa: "No sé qué me hace más ilusión: si traer otra media-galeguiña al mundo, o volver a convertir a mi madre en la mejor abuela del planeta. Pero sí sé que es lo que más me emociona... pensar que le voy (¡vamos!) a dar a Maia, el mayor regalo que mis padres podrían haberme dado a mí: mis hermanos. Por ellos... por haberme enseñado tanto, por haberme escuchado siempre, por seguirme amando sin freno. GRACIAS PILI Y TITO".



Las semanas pasan y los cambios comienzan a florecer en su cuerpo y ahora la realidad es que ya no todo te vale: "De cuando haces 'POP' y tus vaqueros pasan a mejor vida... Empecé el confinamiento en chándal por elección... y ahora es lo único que me entra", comentaba divertida.





La actriz de 'Sin tetas no hay paraíso' tiene muy claro lo que va a pasar este verano: "Me da que este año el cambio de armario a verano va a ser fácil... porque no me va a servir nada...". Y está de lo más feliz: "De cuando NO entra en tus pantalones te hace feliz". María Castro impera la sabiduría de la naturaleza: "Es increíble como estira el cuerpo".