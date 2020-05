Pablo Motos, pillado sin mascarilla ni guantes yendo a trabajar a 'El Hormiguero'

A pesar del complicado momento sanitario que atraviesa nuestro país por culpa del Covid-19, Pablo Motos no falta a su cita con El Hormiguero día tras día, aunque el programa de Antena 3 se ha visto obligado a cambiar su formato para poder seguir emitiéndose durante la cuarentena, como se pudo ver en la primera entrevista que concede Malú desde que se conociese la noticia de su embarazo.



Muy crítico con la actuación de Pedro Sánchez al frente del Gobierno durante esta crisis, Pablo no ha dudado en mostrar su desacuerdo con algunas de las decisiones del estado utilizando una de las secciones de su programa como plataforma para alzar la voz contra los errores de Sánchez, convirtiéndose en centro de la polémica en redes sociales por sus palabras.



Pero en esta ocasión Pablo Motos salió de su domicilio con el rostro muy serio y sin tomar ninguna medida de prevención como la mascarilla o los guantes para subirse rápidamente al coche que le estaba esperando en la puerta. Un gesto que llama la atención ya que el presentador criticó a Pedro Sánchez que no decretase de manera obligatoria el uso de mascarillas. El conductor que le abrió la puerta del vehículo sí lució guantes y mascarilla para evitar así cualquier tipo de posible contagio.





Pablo Motos sale de su domicilio para acudir a

Pablo Motos: "¿Quieren hacerme callar?"

Después de la publicación de las imágenes, el presentador de 'El Hormiguero' respondía en el propio programa a las polémicas imágenes que lo colocaban de nuevo en el ojo del huracán y puso sobre la mesa del programa de Antena 3.

Pablo Motos, en el centro de la polémica

Pablo Motos, EL CUÑADO de #España. No luchéis, él siempre va a tener la verdad absoluta y lo suyo será mejor. Solo él es capaz de hacer de la mesa de un programa de entretenimiento una barra de bar en la que adoctrinar a sus fieles. Política, sanidad...sabe de cualquier tema ???? pic.twitter.com/zFZ3wxvH1o — Alberto Ferrer (@Alberto__Ferrer) April 29, 2020

Pablo Motos criticando a Pedro Sánchez por no hacer obligatorio el uso de mascarillas mientras hace un programa de televisión en el que ni él ni sus colaboradores llevan mascarilla. No tiene vergüenza. pic.twitter.com/DBA7RPXESD — Jules (@CensoredJules) April 28, 2020

@El_Hormiguero Después de la rajada ayer de Pablo Motos sobre la obligatoriedad de las mascarillas, nos preguntamos muchos exactamente en qué parte del cuerpo la llevaba puesta él. Esperamos su respuesta. Gracias! — Chorch Cluni (@elsrmateo) April 29, 2020

¿A que hora sale el ministro Pablo Motos a instruirnos sobre las medidas adecuadas para la pandemia? — Camarrada Gaztea ?? (@GayumbosR) April 29, 2020

"Hay que llevar mascarilla y debería ser obligatoria", se reafirmó Motos. "Yo siempre hago lo mismo para no saltarme ningún paso. En el bolsillo derecho de la cazadora llevo un pañuelo para abrir el pomo de la puerta. Miro que no haya nadie -hoy he visto unos niños y me he vuelto a meter- para no cruzarme. Luego subo al coche de mi conductor. Ahí me pongo guantes y mascarilla porque ya estoy en contacto con otra persona. Cuando acaba el programa hago lo mismo: llego a mi casa, me quito la ropa y me ducho", relató."Yo solo espero que el fotógrafo llevara mascarilla", bromeó Motos. "Teniendo en cuenta que en los dos metros que hay desde la puerta hasta el coche me están haciendo fotos, yo pido perdón y me pondré mascarilla", concluyó.Desde que se decretase el Estado de alarma, Pablo Motos ha protagonizado varias polémicas por sus críticas a la gestión de esta crisis del Gobierno . Motivo por el que el presentador de El Hormiguero ha vuelto a ser trending topic en Twitter, convirtiéndose en esta ocasión en objetivo de las críticas de las redes sociales.Después de la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Pablo Motos criticaba desde su programa que "el orgullo de Pedro Sánchez no le permite reconocer que las mascarillas deberían ser obligatorias", asegurando que no deberían ser "altamente recomendables" como ha asegurado el Ejecutivo, sino una imposición.Ante estas palabras del presentador, son muchos los que, contradiciéndose así a las recomendaciones que ha hecho al político. Hasta tal punto ha llegado la polémica que su nombre se ha convertido en el primer trending topic nacional del día, convirtiéndose en el centro de las críticas del día.