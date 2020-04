La organización del Festival de Venecia descarta una edición digital

| La 77ª edición del Festival de Venecia, que está prevista que se celebre entre el 2 y el 12 de septiembre, no tendrá lugar de forma digital o telemática. Pese a la situación actual de crisis sanitaria por la pandemia provocada por el coronavirus, la dirección del certamen descarta esta posibilidad y prepara la nueva edición de la Biennale como en años anteriores. "El Festival de Venecia no puede ser reemplazado por un evento hecho solo en Internet", declaró un portavoz de la organización a Variety. No obstante, sí se están planeando algunas propuestas. "Obviamente existe la posibilidad de que usemos tecnología para ciertas iniciativas", explicó, señalando que actualmente "es demasiado prematuro para que haya una decisión en firme". Según recoge Variety, el director artístico del festival, Alberto Barbera, comentó que su equipo y él están "trabajando igual en ediciones anteriores" .