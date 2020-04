El coronavirus tiñe de luto la música

Se fue de la misma manera en que vivió: abrazando la realidad", con estas palabras el músico Wynton Marsalis anunció la muerte de su padre, Ellis Marsalis Jr, uno de los maestros del jazz que murió a los 85 años por complicaciones del coronavirus.



Marsalis Jr. (Nueva Orleans, 1934 - 2020), patriarca de este género y miembro de una saga de artistas de jazz de Nueva Orleans, falleció en el hospital "de manera pacífica", tras ser hospitalizado el sábado, ha explicado a través de su página web su otro hijo, el también célebre músico Brandford Marsalis.

"Mi padre fue un gigante de la música y un maestro, pero sobre todo fue un gran padre. Dio todo lo que tenía para sacar lo mejor de nosotros mismos", expresó.

Además, Brandford Marsalis adjuntó en esta nota de pésame colgada en su página web unas palabras de su amigo y profesor de Derecho de Harvard, David Wilkins: "Todos podemos maravillarnos de la audacia de un hombre que creía que podía enseñar a sus muchachos negros a ser excelentes en un mundo que negaba esa posibilidad, y luego verlos continuar redefiniendo lo que significa la excelencia en todos los tiempos".

Autor de más de 20 discos de jazz, y padre de los también músicos Delfeayo y Jason Marsalys, los amantes del jazz siempre le agradecerán su tesón por conservar el puro estilo del jazz de Nueva Orleans no sólo actuando, sino dando clases a las nuevas generaciones. La última vez que el pianista visitó España fue hace cuatro años cuando fue homenajeado por el Festival de Jazz de San Sebastián y actuó junto a su hijo Branford.

Y a través de un mensaje en su cuenta de Twitter este festival también se despidió del músico, a quién califican como el "patriarca de la dinastía Marsalis".

Otra noticia que tiñe de luto el mundo de la musica: el músico estadounidense Adam Schlesinger, cofundador del grupo de power pop Fountains of Wayne, falleció a los 52 años en Nueva York tras haber dado positivo por coronavirus. Josh Grier, abogado del artista, confirmó a la revista "Rolling Stone" el fallecimiento de un músico que, al margen de Fountains of Wayne, se abrió una muy interesante carrera como compositor para cine y televisión. Schlesinger (Nueva York, 1967) formó el grupo Fountains of Wayne a mediados de los años 90 junto a Chris Collingwood, a quien conoció en la década anterior cuando ambos estudiaban en Massachusetts.

Con un sonido que recuperaba la energía del power-pop y la new wave y con unas letras entre satíricas y sentimentales, Schlesinger al bajo y Collingwood como cantante reclutaron al guitarrista Jody Porter y al batería Brian Young para debutar en 1996 con el álbum "Fountains of Wayne".

"Utopia Parkway" (1999) supuso un nuevo paso adelante de una banda que alcanzó su cima con "Welcome Interstate Managers" (2003), un disco que incluía el exitoso y pegadizo single "Stacy's Mom" con el que fueron candidatos al "Grammy" a mejor actuación de pop de un dúo o grupo.

Candidato al Óscar

Fountains of Wayne lanzó un par de álbumes más: "Traffic and Weather" (2007) y "Sky Full of Holes" (2011). Schlesinger también fue integrante de las bandas "Ivy" y "Tinted Windows", aunque otra faceta muy importante de su trayectoria fue la composición para cine y televisión. Por ejemplo, el artista fue candidato al Óscar a la mejor canción original por "That Thing You Do!", el tema principal de la película musical "That Thing You Do!" (1996) que dirigió y protagonizó Tom Hanks.

Además, Schlesinger se llevó tres "Emmy" como compositor (uno por la serie "Crazy Ex-Girlfriend" y dos por las galas de los premios "Tony"), ganó un "Grammy" al mejor álbum de comedia por su labor en "A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All!", y también dejó su huella en las bandas sonoras de películas como "Music and Lyrics" (2007) y "Damsels in Distress" (2011).