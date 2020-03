Tristán Ulloa, uno de los 14.709 curados: "Me voy a casa"

| "Me acaban de dar la mejor noticia, y es que me vuelvo para casa. Gracias a todos". Con este mensaje, el actor Tristán Ulloa comunicó, después de tres días ingresado en un hospital madrileño, que es una de las 14.709 personas que ha superado el coronavirus en nuestro país.



Lo ha hecho en su cuenta de Instagram a través de un emotivo vídeo en el que el actor no puede contener las lágrimas al dar esta noticia y para agradecer a todos los profesionales que le han tratado durante su ingreso en el Hospital Infanta Leonor.

"Son unos putos héroes", subrayó el actor, que ruega no "dejarles trabajar" en esas condiciones. "Es muy tercermundista todo, he pasado en una silla en un pasillo con gente muy mayor compartiendo tiritonas", censura.

Pero sus palabras son mayormente de agradecimiento, y por eso pide a la ciudadanía que respete las normas de confinamiento decretadas para tratar de frenar el avance de la pandemia.

"Con la emoción olvido nombres. Gracias a todos".