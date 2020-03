El timbre gallego de Miguel Ríos

La estrella del rock and roll español Miguel Ríos canta en gallego y lo hace en el último disco de Luar na Lubre. Hoy mismo, el grupo nacido bajo la luz de la Torre de Hércules estrena en sus redes y distintas plataformas dos temas de este nuevo álbum: "Benvidos" y "Mártiros e o vákner".

El álbum, cuya salida al mercado queda postergada de momento por la situación de alarma debido al nuevo coronavirus, lleva por título "Vieiras e vieiros. Historias de peregrinos" y ofrece un recorrido por sonidos y relatos de diferentes romeros a lo largo de los últimos siglos.

"Somos la banda sonora de muchos peregrinos", apunta Bieito Romero como explicación de la temática del nuevo LP, que presenta 14 canciones y fue grabado en A Coruña. Pero hay otras causas como la celebración el próximo 2011 del Año Jacobeo.

Uno de los singles que conoceremos desde hoy es "Benvidos". Romero dice de él que es un tema que ofrece "una especie de bienvenida a los peregrinos" en el que echan mano de la "retranca" gallega para dar una "visión de un país con personalidad marcada, con cosas que les van a sorprender". "Es un tema con mucha fuerza", defiende.

Y parte de esa fuerza viene dada por Miguel Ríos que canta con su acento gallego particular en el que el seseo andaluz se une a la fonética galaica. "Miguel Ríos -confiesa Bieito- es el icono de mi juventud. Es una persona cariñosa y yo tengo coincidido con él en varias ocasones en Madrid en varias promos. Un día le conté que me gustaría que colaborase con nosotros y me dijo que no había más que pedírselo". Cuando surgió la elaboración del nuevo disco, Bieito recordó esta promesa y Ríos accedió encantado a sellar la colaboración.

"Es una composición nueva inspirada en la música tradicional con toques celtas y arreglos de vientos", detalla el gaiteiro de Luar na Lubre.

El otro tema que conoceremos hoy del nuevo disco es "Mártiros e o vákner". Este presenta la historia real de un peregrino armenio, Mártiros, que llegó a Compostela en el Medievo y que, tras la bendición, decidió seguir la brújula hasta Fisterra.

"En su diario, cuenta como en Dumbría (en la Costa da Morte), una terrible y maligna bestia -un vákner- le sale al camino. Diversos estudiosos han analizado sus escritos y piensan que pudo ser un hombre-lobo, un oso enorme o un dragón. Ahí queda la historia", apunta Bieito Romero.

Esta narración que se torna canción fue precisamente "la puerta de entrada a este nuevo trabajo que se ha gestado desde hace año y medio", explica el músico y miembro fundador de Luar na Lubre.

"La música de este single es un extracto de una suite que dura siete minutos y que también se incluye entera en el cedé y que se llama 'Territorio Vákner'", detalla Romero.

El álbum incluye otras historias curiosas vinculadas al Camino de Santiago pero también sonidos del mismo que recrean el ambiente sonoro que arropa al peregrino: cantos de gallos, campanas, el sonido del viento, las pisadas sobre hojas... todo recogido de grabaciones realizadas en la propia ruta jacobea.