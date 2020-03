Diego Matamoros da positivo en coronavirus

Diego Matamoros ha dado positivo en las pruebas del COVID-19. El hijo de Kiko Matamoros llevaba pasando una mala racha con claros síntomas de la enfermedad. Tras pasar varios días con fiebre y tos, Diego se sometió a las pruebas dando un resultado positivo.

Él mismo ha sido el encargado de anunciarlo en su perfil de MTMAD donde cuenta con un espacio llamado Borré Cassete. A la espera de que el lunes cuente más profundamente cómo se siente, Diego ya ha anunciado que está un poco mejor y ha tranquilizado así a sus seguidores.

En una foto que ha subido a Instagram, el ex de Estela Grande asegura que quiere que su fans le vean bien y no como está ahora: "Hola a tod@s! Sinceramente no me apetecía poneros una foto de mi estado actual, prefiero que me recordéis de otra forma. Simplemente daros las gracias por los miles de mensajes que estoy recibiendo cada día, no puedo contestaros a tod@s ya me gustaría".

Y añade: "He decidido que el próximo capítulo de @mtmad.es sea sobre cómo lo he pasado, lo estoy pasando y que hago en mi día a día, espero que os pueda servir para que tod@s conectemos un poco más, conozcáis un poco más el proceso y qué se puede hacer para intentar evitar esta situación. Os mando un fuerte abrazo, muchos y fuerza con esta situación tan complicada".