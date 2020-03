Dani Rovira anuncia que tiene cáncer

En medio de esta grave crisis que afecta al mundo entero, de manera natural la vida sigue e irrumpe en este complicado momento que de por si que nos está tocando vivir. Es precisamente lo que le ha pasado a Dani Rovira, quien acaba de anunciar a sus seguidores que ha sido diagnosticado de cáncer. Con una impactante publicación en sus redes sociales y con el fin de evitar especulaciones, el actor ha hecho pública la noticia tras ser consciente hace una semana.



Compartiendo una imagen de una vía cogida de su brazo, Rovira escribió ayer: "Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar". También confesó que su decisión de hacerlo público se debe a que "para lo bueno y para lo malo, soy un personaje público. Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información". "Tengo cáncer. Ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN", explicó de manera tajante y sincera.

Decidió hacer pública esta noticia después de recibir su primera sesión de quimioterapia. "Hoy (por ayer) es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el "bicho". No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones", aseguró el malagueño con un mensaje lleno de optimismo.

Sin embargo, en relación a las medidas de precaución por la crisis sanitario con motivo del Covid-19 remarcó que "eso sí, pasaré a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días, así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más".

En su comunicado, Dani Rovira también ha querido tener un gesto con Clara Lago, su pareja tras rodar juntos la película "Ocho apellidos vascos" y quien se ha convertido en su mejor apoyo en ese duro momento personal. En este sentido, agregó en su escrito que "estaremos peleando y protegiéndonos en casa, con mis tres perretes y con mi compañera de vida, Clara".

También dispone del apoyo tanto de sus amigos como de seres queridos. "Cuento con el cariño telemático de mi familia y mis amigos", recalcó. Asimismo, resalta la labor del equipo médico que le está tratando al asegurar que "estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos".

Antes de terminar, Dani Rovira quiso mandar un mensaje de ánimo y concienciación en estos complicados momentos con todos sus seguidores. Así, y como punto y final a su comunicado lanzó una petición. "Solo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta", escribió para terminar asegurando que "todo esto pasará." "Ánimo a todos y todas en estos momentos complicados. Pero para eso están los retos, para superarlos y que lo aprendido nos haga ser mejores personas", sentenció al terminar, apoyándose así en su buen sentido del humor y ánimo. Para despedirse, el actor quiso recordar a quien él considera su héroe, Pablo Ráez, un joven marbellí que falleció en febrero de 2017 a causa de una leucemia y por el que Rovira, junto a numerosos rostros conocidos, se volcó en su causa, llegándose a disparar las donaciones de médula en España en aquel año. "Como dijo en su día mi héroe favorito: #SiempreFuerte. Os quiero".

El anuncio de su enfermedad ha ido acompañado de otra revelación, la de su reconciliación con la también actriz Clara Lago. Habían roto su noviazgo el pasado mes de mayo, después de cinco años juntos. Pero los rumores, ya confirmados, de que la pareja había retomado su relación surgieron hace unos meses, después de que fueran vistos disfrutando de una escapada en Roma el pasado febrero.

El linfoma de Hodgkin es una enfermedad oncohematológica. Este grupo lo forman las enfermedades en las que las células que se malignizan son las que están en la sangre, como ocurre con la leucemia. En el caso de los linfomas, las células afectadas son los linfocitos, un tipo de glóbulos blancos con un papel muy importante en las defensas del organismo. El linfoma de Hodgkin aparece especialmente en adolescentes y adultos jóvenes (15-30 años). y no es muy frecuente pero suele tener buen pronóstico.