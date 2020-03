| Anderson, uno de los directores más singulares y apreciados por los cinéfilos, pidió al equipo con el que rodó su nuevo filme "The French Dispatch" que, ante el parón del rodaje, vieran cinco películas para inspirarse: "My Life to Live" (1962), de Jean-Luc Godard's, "Diabolique" (1955) y "Quay of the Goldsmiths" (1947), de Clouzot; "Le Plaisir" (1954) de Max Ophüls; y "Los 400 golpes" (1959) de François Truffaut.