Rocío Flores, "sobreviviendo"

| "Supervivientes" sigue con sus emisiones a pesar del estado de alarma decretado en Honduras. El conductor del espacio, Jorge Javier Vázquez, explicó a la audiencia cómo se encuentra la situación. "El impacto en Honduras es muchísimo menor que en España, tan solo hay 12 casos, ya controlados. El lunes pasado se estableció el estado de alarma. Las medidas de aislamiento son similares a las de aquí. No hay problemas de abastecimiento. Las instituciones hondureñas están atendiendo a todos los españoles y sobre todo a nuestro equipo", aseguraba el presentado. Pero, Rocío Flores fue protagonista por sus lágrimas. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco no entiende cómo su madre no ha contactado aún con ella...