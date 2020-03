Mario Casas ensalza a Javier Gutiérrez: "Todo lo que toca lo convierte en oro"

| Mario Casas valora y reconoce que una de las principales razones por las que aceptó el papel de "Hogar", película que ha rodado para Netflix, fue trabajar con Javier Gutiérrez: "Todo lo que toca se convierte en oro". "Era de las cosas por las que, al final, también acepté el proyecto, por trabajar con Javi. Sabía que estaba desde el principio y es cierto que yo he tenido la oportunidad de, siendo joven, haber rodado ya con grandes actores y él era uno de los que me faltaba", reconoce el actor de "Instinto". Y continúa: "Para mí es un referente. Trabajar con él, crear el personaje con él y vivir esta experiencia sabía que me iba a enseñar mucho. Creo que los actores jóvenes debemos aprender de los que están ahí, de los que llevan toda la vida y que son los grandes. Javi es alguien maravilloso, un tío excepcional y me ha hecho el trabajo muy cómodo. Es alguien muy trabajador y que está en un momento, como actor, muy bueno. Me parece que ha encontrado una conexión con él mismo y todo lo que toca se convierte en oro".