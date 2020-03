Pelayo Díaz y su marido posan en mascarilla y levantan polvareda

No corren buenos tiempos para los i nfluencers, que están teniendo que ingeniárselas para seguir nutriendo sus perfiles pese a la cuarentena. Aunque algunos están tirando de carrete, otros están aprovechando para subir fotos en casa, y en el caso de Pelayo Díaz, el asunto no ha salido del todo bien. El exestilista de "Cámbiame" publicó una imagen en Instagram bajo el título "Amor en tiempos de coronavirus" en la que aparece junto a su marido, Andy McDougall, posando abrazados y únicamente cubiertos por dos mascarillas, lo que provocó la indignación de muchos usuarios.



"Como profesional de sanidad, usar una mascarilla FP2 o 3 en casa, donde no tienes riesgo de contagio, estando los hospitales con necesidad de ellas es de ridículo e ignorante", le comentó indignado un usuario.

Tal ha sido el nivel de críticas que Pelayo Díaz se vio obligado a modificar el pie de foto y explicarse ante sus seguidores: "Estas mascarillas fueron compradas en una farmacia hace más de una semana, los filtros solo duran entre 6-8 horas, por lo que ya no sirven. Aun así, las reutilizamos fuera de casa cuando tenemos que salir a hacer la compra para evitar tocarnos la cara y sentirnos algo más protegidos. Repito, ya no sirven ni pueden ser donadas. Esta es una foto sin ánimo de ofender a nadie ni fomentar el mal uso, es simplemente una foto. Dejemos de ser tan políticamente correctos, es muy aburrido", sentenció el influencer, mandando "fuerza a todos".