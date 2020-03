Alberto de Mónaco, primer jefe de Estado afectado por el coronavirus

Alberto II de Mónaco ha dado positivo en el test de coronavirus que se hizo a principios de esta semana, indicó su despacho, según el cual su estado no es preocupante y sigue trabajando. Se trata del primer jefe de Estado que se ve afectado por el coronavirus, pero "su estado de salud no presenta ninguna preocupación", señaló en un comunicado.



La lista de los políticos en España infectados por el COVID-19 continúa aumentando, ahora se ha sumado el nombre de Esperanza Aguirre, quien se encuentra ingresada en la Fundación Jiménez Díaz desde hace varios días tras haber dado positivo. Han sido fuentes del PP las encargadas de confirmar la información asegurando que la exmandataria se encuentra bien. Las mismas fuentes también han desvelado que el marido de la expolítica, Fernando Ramírez de Haro, también dio positivo y se encuentra ingresado en las mismas instalaciones médicas. En este caso, con una neumonía, aunque apuntan a que no está grave.

En esta lista de nombres de la política infectados se encuentran también las ministras Irene Montero y Carolina Darias, los dirigentes de Vox Santiago Abascal y Javier Ortega Smith, la presidenta regional madrileña, Isabel Díaz Ayuso; su consejera de Presidencia, Eugenia Carballedo, y su homóloga en Medio Ambiente, Paloma Martín, y la diputada nacional y exministra Ana Pastor, además de la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Alberto de Mónaco, miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), está controlado de cerca por su médico y por especialistas del Centro Hospitalario Princesa Gracia, añadió el comunicado del palacio monegasco, que destacó que Alberto II, de 62 años, "sigue trabajando desde la oficina de sus dependencias privadas" y está en contacto permanente con los miembros de su oficina, con los del Gobierno y con sus colaboradores más estrechos.

Ya en Galicia el senador y exalcalde popular de Ourese Jesús Vázquez informó a través de las redes sociales que ha dado positivo en la prueba del Covind-19, pero no presenta ningín síntoma.

.El que también fuera conselleiro de Educación del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo aseguró en un vídeo, compartido en su perfil de Twitter, que se encuentra "bien" y que "no tiene síntomas". Y añadió que: "Me confirmaron: he dado positivo en coronavirus. No tengo síntomas, pero desde el 12 de marzo, cuando supe que una persona cercana a mí había enfermado, me metí en casa de motu proprio.

El ourensano manda un mensaje realista: "Toca ser conscientes de que es algo muy serio y que nos puede tocar a cualquier". Por último, agradeció además el trabajo de todo el personal sanitario y mandó palabras de ánimo a la población durante el confinamiento: "Entre todos podemos y entre todos vamos a vencer esta pandemia".

Mientras, son muchos los famosos que están poniendo su granito de arena en la lucha contra el coronavirus y que pretenden mandar un mensaje de fuerza y esperanza. La última ha sido la actriz Gal Gadot. La actriz que interpreta a Wonder Woman ha convencido a un nutrido grupo de estrellas de Hollywood para versionar un himno internacional, "Imagine", de John Lennon, y ha colgado el vídeo en su cuenta de Instagram asegurando que en su sexto día de cuarentena se sintió inspirada y filosófica tras ver a un hombre cantando y tocando la canción desde su balcón en Italia. El vídeo ya aglutina millones de reproducciones y han participado rostros tan conocidos como Natalie Portman, Mark Ruffalo, James Marsden, Sarah Silverman, Kristen Wiig, Amy Adams, Pedro Pascal, Jamie Dornan, Zoe Kravitz y Cara Delevingne.