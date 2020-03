El virus también golpea a Eurovisión

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) anunció "con profundo pesar" la cancelación del Festival de Eurovisión 2020 que iba a celebrarse en mayo en la ciudad de Róterdam (Países Bajos).

En un comunicado, la UER explicó que en las últimas semanas se exploraron "muchas" opciones con el fin de poder celebrar el certamen, pero la "incertidumbre" creada por la propagación de COVID-19 en toda Europa y las "restricciones" impuestas por los gobiernos de los países participantes y las autoridades holandesas le han llevado a tomar "la difícil decisión".

Se trata de una decisión sin precedentes, pues el certamen no se había cancelado nunca en sus 65 años de historia y que se produce cuando faltan menos de 60 días para la celebración de la final, prevista para el próximo 16 de mayo.

"Estamos muy orgullosos de que el Festival de la Canción de Eurovisión haya unido audiencias cada año, sin interrupción, durante los últimos 64 años y nosotros, como los millones de fanáticos de todo el mundo, estamos extremadamente tristes de que no pueda tener lugar en mayo", manifestó la UER.

En este contexto, detalló que los organizadores de esta edición continuarán conversando sobre la organización del concurso de canciones de Eurovisión en 2021. "Pedimos un poco de paciencia mientras trabajamos en las ramificaciones de esta decisión sin precedentes y esperamos pacientemente más noticias en los próximos días y semanas", subrayó la UER, que descartó celebrar el festival sin público por las restricciones relativas a la concentración de un gran número de personas, así como respecto a los viajes internacionales. Realizarlo de manera telemática tampoco sería acorde a los "valores" y "tradición" del evento musical.

Sobre si podrán participar en la próxima edición los concursantes seleccionados para esta, la UER señaló que la decisión se comunicará "más adelante". Lo mismo ocurrirá con quienes han comprado sus entradas para este mes de mayo. Así, quienes hayan adquirido la entrada recibirán un correo electrónico especificando si se les devuelve el dinero o su tique es válido para el próximo año.

Por su parte, RTVE avanzó que apoya y entiende la difícil decisión y agradeció el compromiso de su representante, Blas Cantó, por su "dedicación y por el trabajo" realizado para representar a España en Eurovisión 2020, y le invita a ser el candidato en 2021. "Me da mucha pena porque hay un trabajo muy grande detrás, de un equipo humano increíble durante muchos meses trabajando, no solo en mi candidatura, sino a nivel global. Pero creo que es lo correcto. Hay países que están empezando ahora la epidemia y no se sabe cuándo se va a poder frenar. Y un año de margen es lo mínimo para hacer el festival en condiciones. Eurovisión lo merece", afirmó el cantante, dispuesto a ser el candidato en 2021. "Estoy muy contento por tener la oportunidad por hacerlo el año que viene", aseguró.