Corey Feldman acusa a Charlie Sheen de violar a Corey Haim en un rodaje

| El actor Corey Feldman, conocido por su papel en "Los Goonies" cuando era adolescente, asegura en un documental que Charlie Sheen violó a su amigo Corey Haim durante del rodaje de la película "Lucas" en 1985, cuando el primero tenía 19 años y el segundo 13."Esto no fue algo que dijo una vez de pasada. No fue como, 'Oh, por cierto, esto sucedió'. Entró en gran detalle", dijo Feldman entre lágrimas frente a las cámaras al hablar de su difunto compañero Haim y de una acusación que el propio Sheen, e incluso la madre de Haim, han negado. El testimonio forma parte del documental "(My) Truth: The Rape of Two Coreys (Mi verdad: La violación de dos Coreys)", en el que Feldman y personas de su entorno relatan sus experiencias como jóvenes en la industria del entretenimiento, y los casos de abuso sexual que aseguran haber vivido. Haim fue una estrella adolescente durante la década de 1980, en películas como "Lucas", "Papá Cadillac" y "Jóvenes ocultos".